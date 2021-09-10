Госдума дала совет Евросоюзу отбросить двойные стандарты по Минским соглашениям

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале призвал Европейский союз (ЕС) отбросить двойные стандарты по поводу Минских соглашений и обратить внимание на Киев в вопросе их выполнения.

Таким образом парламентарий прокомментировал очередное продление персональных санкций ЕС против российских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины, причем, принятое без обсуждений.

Слуцкий подчеркнул, что повод для обсуждения есть. Он указал на заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что страна «снялась с крючка» Минских соглашений. Депутат напомнил, что эти договоренности, в несоблюдении которых Евросоюз обвиняет Россию, направлены на сохранение целостности и прекращение конфликта в Донбассе.

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«Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве. Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение "Минска-2" все так же продлеваются в отношении России, а "с крючка снимается" Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения», — подчеркнул политик.

Слуцкий добавил, что Западу также следует принять тот факт, что Крым воссоединился с Россией по воле крымчан, и поправками к Конституции вопрос принадлежности полуострова был окончательно закрыт, поэтому любые санкции здесь бесполезны.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к встрече глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки». Он выразил надежду, что Сергей Лавров примет участие во встрече, и отметил, что ему с ним есть «о чем говорить».

До этого спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказывал о «снятии Киева с крючка» Минских соглашений. Возможность освободиться от обязательств он объяснял эскалацией вооруженных столкновений в Донбассе и усугублением миграционного кризиса в Европе силами России и Белоруссии.

