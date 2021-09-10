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Отношения России и США после обвинений во вмешательстве в выборы оценили

Профессор ВШЭ Батюк: после вызова посла США в МИД отношения стран вряд ли станут хуже
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отношения России и США вряд ли станут хуже после того, как американского посла Джона Салливана вызвали в российский МИД из-за вмешательства Вашингтона в выборы в России — сильнее их уже не испортить. Так ситуацию оценил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк, передает РИА Новости.

«Особо дальше осложняться этим отношениям довольно сложно, это одна из проблем, почему посла вызвали — потому что терять особо нечего в этих отношениях. После того, как резко сократился дипломатический персонал в наших посольствах, сложно их испортить еще больше», — приводит агентство слова эксперта. Батюк также предположил, что действия Москвы — ответ на обвинения во вмешательстве в американские выборы, которые выдвигал Вашингтон в 2016 году.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Салливана вызвали в МИД России. На месте посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство.

Позже в МИД заявили, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что американские «цифровые гиганты» нарушили российское законодательство, вмешавшись в российские выборы.

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