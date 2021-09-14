ЦИК подсчитал решивших проголосовать онлайн россиян

Около трех миллионов россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную Думу. Об этом рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что большинство решивших проголосовать удаленно являются москвичами (2 миллиона 100 тысяч человек). Еще около 700-800 тысяч — жители других субъектов, где проводится дистанционное голосование. В общей сложности, было подано 2,8-2,9 миллиона заявлений, подсчитали в ЦИК. В настоящее время проходит выверка списков, добавил Булаев.

Голосование на выборах в Государственную думу пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова спрогнозировала явку на выборах в Госдуму. По ее словам, явка ожидается не ниже, чем в 2016 году.