Песков анонсировал разговор Путина с Памфиловой по теме выборов

Президент Владимир Путин 20 сентября пообщается с главой ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что президент пообщается с Памфиловой о том, как прошли трехдневные выборы в Государственную Думу.

Трехдневные выборы начались в России в 8 часов утра по местному времени на Чукотке и на Камчатке — это в 23:00 по Москве. В этом году голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.

Государственная Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Проголосовать на выборах можно как на избирательном участке, так и онлайн.

Ранее Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму. Президент назвал выборы «важнейшим событием в жизни нашего общества», а также заявил, что рассчитывает на ответственную гражданскую позицию россиян и их стремление избрать депутатов, которые будут работать во благо России.