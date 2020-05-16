Убит главарь «Имарата Кавказ»

Главарь «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии. Об этом говорится в распространенном в сети заявлении боевиков.

Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, занимающаяся исследованием террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль рядом со своим домом в Идлибе.

В гибели лидера «Имарата Кавказ» обвинили иностранных боевиков «Исламского государства» (ИГ, также запрещено в РФ). Предположительно, Цумада знал своих убийц.

В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

«Имарат Кавказ» — террористическая организация, действовавшая на юге России с 2007 года. Являясь союзником запрещенной в РФ международной группировки «Аль-Каида», она ставила своей целью создание независимого исламского государства на территории Северного Кавказа. Была практически полностью уничтожена после гибели своих лидеров, ее остатки дали присягу ИГ и перебрались в Сирию.

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