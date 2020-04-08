Германия не нашла связи с экстремизмом в убийстве соратника Басаева

Федеральное правительство Германии классифицирует убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили как «политически мотивированное преступление». Это следует из его ответа на соответствующий запрос депутата от партии «Зеленых», сообщило 7 апреля издание Der Tagesspiegel.

Это обозначает, что никакой связи с экстремизмом в этом деле не рассматривается: оно расследуется как убийство. Подозреваемый в нем российский гражданин находится под стражей. В феврале сообщалось, что его арестовали повторно с целью заново допросить. Немецкие СМИ утверждают, что он связан с ФСБ, в России эту информацию называют ложной.

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Хангошвили был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря 2019-го объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Как сообщается, боевик поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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