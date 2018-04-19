Арестованный в Ставрополе джихадист собирался «сжечь школу и взорвать детсад»

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца 20-летнего Максима Панченко, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Молодой человек был задержан 14 апреля, пишет газета «Коммерсантъ». По предварительным данным, он намеревался поджечь школу и взорвать детский сад, о чем сам сообщил силовикам.

Оперативную съемку задержания Панченко опубликовала ГТРК «Ставрополье».

По данным «Коммерсанта», Панченко — уроженец Карачаево-Черкесии. В 2014 году он окончил одну из школ Ставрополя, куда переехала его семья. Панченко увлекся исламом и через различные группы в социальных сетях попал под влияние сверстников, проповедовавших идеи джихада и призывавших к участию в боевых действиях в Сирии.

По предварительной информации, у Максима Панченко могли быть сообщники, их личности устанавливаются.

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