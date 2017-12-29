Организатор новогодних терактов в России задержан в Киргизии

Член группы террористов, направлявшийся в Россию для организации и совершения теракта во время новогодних праздников, задержан в Киргизии. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает «Интерфакс».

«Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий получены данные об особой диверсионно-террористической группе одной из международных террористических организаций в Сирии, члены которой направлялись в страны СНГ с целью совершения серии террористических акций в период новогодних праздников», — сообщил собеседник агентства.

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Отмечается, что задержанный — гражданин одной из стран СНГ. Он собирался попасть из Сирии в Россию через Турцию. Боевик уже признался в причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях на стороне экстремистов в Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях террористов.

По словам источника, ГКНБ во взаимодействии с партнерами в ноябре-декабре были установлены личности других членов этой террористической группы. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий.

27 декабря в Санкт-Петербурге произошел взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина. В супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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