Кучма прекратил участие в переговорах по Донбассу

Бывший президент Леонид Кучма прекратил свое участие в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что высоко оценивает вклад Кучмы в разблокировку минского переговорного процесса и считает, что тот сделал многое для достижения мира в Донбассе.

По словам украинского лидера, опыт Кучмы был важным и нужным, а он будет готов принимать его советы и дальше. В сообщении не уточняется, по чьей инициативе Кучма покинул переговорный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня 2019 года. Сам Кучма заявил, что очень рад назначению. Он уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост, так как, по его словам, достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Кучма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ тогда подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016-го), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017-го) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018-го).