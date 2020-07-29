Украина нашла временную замену Кучме на переговорах по Донбассу

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников временно заменит Леонида Кучму на посту главы делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Резников пояснил, что является первым замглавы делегации на переговорах, поэтому формально будет «определенное время управлять этими процессами», пока не будет найден новый человек.

По словам вице-премьера, официально Кучма все еще остается главой украинской делегации в ТКГ до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не внесет изменения в ее состав отдельным указом.

О том, что бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил свое участие в переговорах по Донбассу, стало известно 28 июля. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это связано с возрастом: политику исполнилось 82 года, и ему физически тяжело исполнять свои обязанности. Кучма был одним из переговорщиков, чья подпись стояла под минскими соглашениями.