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Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Россия будет наращивать поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера. Будем спокойно двигаться по этому направлению. Мы понимаем сложность ситуации, которая в Донбассе сложилась, и не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше», — сказал глава государства.

По его словам, перспективы восстановления российско-украинских отношений в значительной степени зависят от украинских властей.

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