Украина объявила о начале «нового дня» в отношениях с США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном объявил о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, он остался доволен прошедшими переговорами и пояснил, что они касались ключевых тем двухсторонних отношений, в том числе ситуации в Донбассе. «Сохраняем спокойствие, каждый сейчас должен делать свою работу, делать ее качественно, спокойно, чтобы все было хорошо», — сказал Кулеба.

Он добавил, что предсказывал приход «нового дня» задолго до встречи с американским коллегой. «Сегодня могу уже с уверенностью сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем», — заключил министр.

Ранее Кулеба призвал западные страны усилить санкции против России за попытки «разрушить украинскую демократию» и заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». Он также предупредил НАТО, что несмотря на затратность санкций, их издержки окажутся менее значительными, чем в случае возобновления боевых действий в Донбассе.