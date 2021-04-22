На Украине призвали «не расслабляться» после послания Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Климкин сделал выводы, что российский лидер «не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко». «Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», — написал бывший министр, не уточнив при этом, к чему именно следует «готовиться» украинцам.

В среду, 21 апреля, состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего президента страны. В ходе выступления, которое длилось 78 минут, Путин, в частности, сравнил недругов России с отрицательными персонажами из книги о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки. «Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — говорил президент.