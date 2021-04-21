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В Крыму указали на важный посыл Путина в словах про Шерхана и Табаки

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отразил суть международных отношений через аналогию с персонажами «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Подобное сравнение отражает всю суть нынешней международной политики и является важным посылом», — сказал он, отметив, что это сигнал в том числе для Крыма, на который «с вожделением смотрят шакалы разных мастей».

По словам Константинова, российский лидер в своей речи дал четко понять, что историческая память не позволяет России отодвинуть на второй план вопросы безопасности. «Слишком многим в мире наши успехи поперек горла. И чтобы не опасаться престарелого Шерхана, а также провокаций его Табаки, надо держать порох сухим», — уточнил политик.

21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого сравнил недругов России с отрицательными персонажами из книги о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки. «Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — говорил президент.

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