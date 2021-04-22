В Совфеде сочли послание Путина адресованным «яростным русофобам на Западе»

В Совфеде сочли послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию отчасти адресованным «яростным русофобам на Западе» и содержащим ряд серьезных предупреждений. Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал «Взгляду», что во внешнеполитическом блоке послания президента можно выделить три аспекта.

Первым аспектом сенатор назвал ужесточение давления на Россию, что отчетливо видно в действиях правительства Чехии и «последних незаконных санкциях США».

Пушков отметил, что Путин в своей речи отдельно остановился на попытках сменить власть в Белоруссии. «Это устойчивая линия в поведении западных стран. Она проявила себя на Украине в 2014 году в отношении Януковича, когда возникла угроза жизни президента, — и в отношении президента Венесуэлы Мадуро, которого США пытались свергнуть несколько лет, используя так называемого параллельного президента Хуано Гуайдо», — сказал сенатор.

Второй аспект, по его мнению, — обещание ассиметричного и жесткого ответа в случае покушения на безопасность страны. «Мы готовы к такого рода покушениям и наше стремление к добрососедству и мирным отношениям не надо воспринимать как признак слабости», — подчеркнул Пушков.

Третьим аспектом сенатор назвал то, что Россия продолжает укреплять свои вооруженные силы, которые остаются «основой ее безопасности». «И это — напоминание наиболее яростным русофобам на Западе, что никакие попытки военным путем поставить под угрозу безопасность России невозможны», — заключил он.

В среду, 21 апреля, состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для действующего президента страны. В ходе выступления, которое длилось 78 минут, Путин анонсировал единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, президент пообещал установить выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц и выплаты на детей из неполных семей.