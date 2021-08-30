Число жертв американского удара по Кабулу возросло до 12 человек

В результате удара США по машине с террористами в Кабуле погибло 12 гражданских лиц

Число жертв ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами США по Кабулу, возросло до 12 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам очевидцев, в воскресенье, 29 августа, американский беспилотник атаковал начиненной взрывчаткой автомобиль. В результате атаки погибло 12 человек, находившихся рядом с машиной, шестеро из них — дети.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что им известно о жертвах среди гражданского населения. Американская сторона утверждает, что беспилотники нанесли превентивный удар по транспорт портному средству террористов-смертников, планировавших атаковать кабульский аэропорт с целью срыва эвакуации.

Вооруженные силы США подчеркнули, что удар был нанесен лишь после получения точных данных авиаразведки: в руки американцев попали кадры загрузки взрывчатки в автомобиль. Машина террористов была поражена ракетой Hellfire, выпущенной с беспилотника Predator. По данным американской стороны, были ликвидированы два террориста «Исламского Государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

26 августа в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла серия взрывов, ответственность за которые взяла террористическая группировка ИГ. Погибли 13 американцев: 12 морских пехотинцев и медик. Всего в терактах погибли почти 200 человек. После этого президент США Джо Байден поручил отомстить организаторам взрывов.