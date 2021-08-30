Мир
 
Последние новости
Россия примет участие в восстановлении Афганистана
ЕС окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам
Скандал из-за сноса памятника Гагарину закончился уголовным делом
В России анонсировали выход еще одной вакцины от COVID-19
Космонавт объяснил отказы оборудования на модуле «Наука»
Россиян предупредили о новой опасной схеме мошенничества
Российские рестораторы предложили оплатить ввоз мигрантов
В Wildberries прокомментировали первенство Бакальчуков в списке богатейших семей
В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян
Новости партнеров
Прослушать новость

Число жертв американского удара по Кабулу возросло до 12 человек

В результате удара США по машине с террористами в Кабуле погибло 12 гражданских лиц
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Число жертв ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами США по Кабулу, возросло до 12 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам очевидцев, в воскресенье, 29 августа, американский беспилотник атаковал начиненной взрывчаткой автомобиль. В результате атаки погибло 12 человек, находившихся рядом с машиной, шестеро из них — дети.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что им известно о жертвах среди гражданского населения. Американская сторона утверждает, что беспилотники нанесли превентивный удар по транспорт портному средству террористов-смертников, планировавших атаковать кабульский аэропорт с целью срыва эвакуации.

Вооруженные силы США подчеркнули, что удар был нанесен лишь после получения точных данных авиаразведки: в руки американцев попали кадры загрузки взрывчатки в автомобиль. Машина террористов была поражена ракетой Hellfire, выпущенной с беспилотника Predator. По данным американской стороны, были ликвидированы два террориста «Исламского Государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

26 августа в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла серия взрывов, ответственность за которые взяла террористическая группировка ИГ. Погибли 13 американцев: 12 морских пехотинцев и медик. Всего в терактах погибли почти 200 человек. После этого президент США Джо Байден поручил отомстить организаторам взрывов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы опубликовали фото своего лидера впервые после захвата Афганистана
Россия наладит отношения с талибами
Очевидец рассказал о гибели детей при ударе США по Кабулу