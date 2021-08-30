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В Кремле ответили на вопрос об изменении в России статуса «Талибана»

Песков: пересмотр статуса террористического движения «Талибан» в России преждевременен
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Фото: Reuters

В Кремле считают поднятие вопроса о пересмотре в России правового статуса «Талибана» (признано террористическим и запрещено в России) преждевременным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, прежде чем затрагивать тему об изменении статуса запрещенной в России организации, необходимо посмотреть на первые шаги, предпринятые его представителями в качестве новых властей Афганистана. «Потом можно делать какие-то выводы», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в Афганистане до сих пор не сформировано новое руководство, а эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев не завершена. «Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва планирует налаживать отношения с талибами. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо поддерживать конструктивные контакты с любой властью в Афганистане. Также Кабулов рассказал, что Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению южноазиатской страны.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам.

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