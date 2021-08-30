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Россия примет участие в восстановлении Афганистана

МИД России: Москва будет участвовать в проектах по восстановлению Афганистана
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Фото: Reuters

Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что Москва готова приступать к ним уже сейчас, пишет РИА Новости.

«Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот, этот момент начинает наступать», — приводит агентство его слова.

Кабулов также отметил, что угроза увеличения наркотрафика с территории Афганистана реальна, и борьба с ней не должна ограничиваться словами.

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