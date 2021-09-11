Мир
 
Последние новости
Россиянам раскрыли порядок действий при ошибках в начислении пенсий
Россиянина трижды по ошибке оштрафовали за нарушения в московском метро 
Архитектор и свидетель теракта 9/11 назвал причину обрушения небоскребов
Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о Гарри Поттере
Эвакуация женщин из Афганистана провалилась из-за спящего талиба
Взрыв газа обрушил стену двухэтажного дома в российском городе
Названы условия для переноса отпуска на следующий год
На Украине решили найти виноватых в провале космических программ
Раскрыты последствия полного отказа от яиц
Новости партнеров
Прослушать новость

Пентагон ответил на обвинения в атаке сотрудника американской НКО вместо боевика

В Пентагоне заявили, что авиаудар в Кабуле помог предотвратить неминуемую угрозу аэропорту
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxar Technologies / Reuters

В Министерстве обороны США ответили на обвинения в том, что целью воздушной атаки в Кабуле, нанесенной 29 августа, мог оказаться гуманитарный работник вместо террориста, как сообщали в ведомстве. В Пентагоне заявили РИА Новости, что авиаудар в помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт.

Ранее газета New York Times писала, что целью удара мог ошибочно оказаться не боевик, а просивший убежища в США сотрудник американской НКО Земари Ахмади, который в день удара перемещался на автомобиле по рабочим делам. Издание представило видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего, а также с его родственниками в Кабуле, которые подвергли сомнению версию событий США.

«Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Также он добавил, что центральное командование продолжает оценивать результаты удара.

«Никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — сообщил представитель военного ведомства США.

Ранее стало известно, что отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер, отказавшейся подчиняться радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), отбили у боевиков три района в регионе. Ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян. Также уточняется, что в результате ожесточенных боев силы ФНС «уничтожили десятки боевиков талибов».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сопротивление отбило у «Талибана» территории в Панджшере
США нашли опасный вирус у афганских беженцев и приостановили их эвакуацию
Пушков посоветовал США «не пытаться всюду вмешиваться»