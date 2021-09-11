Пентагон ответил на обвинения в атаке сотрудника американской НКО вместо боевика

В Пентагоне заявили, что авиаудар в Кабуле помог предотвратить неминуемую угрозу аэропорту

В Министерстве обороны США ответили на обвинения в том, что целью воздушной атаки в Кабуле, нанесенной 29 августа, мог оказаться гуманитарный работник вместо террориста, как сообщали в ведомстве. В Пентагоне заявили РИА Новости, что авиаудар в помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт.

Ранее газета New York Times писала, что целью удара мог ошибочно оказаться не боевик, а просивший убежища в США сотрудник американской НКО Земари Ахмади, который в день удара перемещался на автомобиле по рабочим делам. Издание представило видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего, а также с его родственниками в Кабуле, которые подвергли сомнению версию событий США.

«Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Также он добавил, что центральное командование продолжает оценивать результаты удара.

«Никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — сообщил представитель военного ведомства США.

Ранее стало известно, что отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер, отказавшейся подчиняться радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), отбили у боевиков три района в регионе. Ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян. Также уточняется, что в результате ожесточенных боев силы ФНС «уничтожили десятки боевиков талибов».