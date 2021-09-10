Генсек ООН призвал международное сообщество поддерживать диалог с «Талибаном»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество к поддержанию диалога с захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом пишет AFP на своей странице в Twitter.

Гутерриш предположил, что это позволит избежать «миллионы смертей». «Необходимо поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы. Такой диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом», — заявил Генсек.

Ранее на этом заседании выступил постоянный представитель Китая Гэн Шуан. Он призвал иностранные государства вернуть новым властям Афганистана доступ к замороженным зарубежным активам страны. По его словам, заморозка афганских активов сейчас является одной из основных причин экономических трудностей Афганистана. А постпред Афганистана призвал отправить в его страну международную миссию, чтобы оценить масштабы нарушения прав человека талибами.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас «Талибан» формирует новое правительство, в которое уже вошел экс-президент Афганистана Хамид Карзай.