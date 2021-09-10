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Власти КНР призвали вернуть Афганистану доступ к его международным активам

Постпред КНР в ООН: власти Афганистана должны иметь доступ к зарубежным активам страны
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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель Китая при ООН Гэн Шуан призвал международное сообщество вернуть новым властям Афганистана доступ к замороженным зарубежным активам страны. С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза Организации объединенных наций. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, заморозка афганских активов сейчас является одной из основных причин экономических трудностей Афганистана. Шуан подчеркнул, что эти средства принадлежат республике и должны быть использованы на благо страны.

Кроме того, дипломат отметил, что международные активы не должны использоваться иностранными государствами в качестве рычага для угроз, давления или сдерживания.

В середине августа США заморозили активы Афганистана, позднее к экономической блокаде присоединились Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз, также приостановив финансирование проектов в исламской республике. Эксперты предсказывают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели.

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