Глава ВОЗ прибыл в Афганистан для обсуждения вопросов здравоохранения с талибами

Глава ВОЗ прибыл в Кабул, чтобы встретиться с талибами и обсудить вопросы здравоохранения

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Афганистан, чтобы встретиться с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и обсудить вопросы здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

Основной темой встречи в Кабуле будет проблема «прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка». Глава ВОЗ обсудит с талибами возможность возобновить финансирование сектора.

В конце августа представитель ВОЗ в Афганистане Ахмед Аль-Мандхари заявил, что афганских медицинских учреждениях заканчиваются запасы медикаментов. Он подчеркнул, что внутренняя миграция и беспорядки охватившие страну увеличивают риск новых вспышек COVID-19.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать ряд исключений из санкций против «Талибана», чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что основная задача ООН и международного сообщества — избежать катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане.