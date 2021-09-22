В МИД России рассказали о встрече с новым премьером Афганистана

МИД России: представители РФ, Китая и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане с талибами

Российский спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов и его коллеги из Китая Юэ Сяоюн и Пакистана Мохаммад Садик Хан обсудили ситуацию в Афганистане с исполняющим обязанности премьер-министра страны Хасаном Ахундом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

В МИД рассказали, что основными темами для встречи стали инклюзивность нового афганского правительства, соблюдение прав человека и обеспечение территориальной целостности республики. В ходе переговоров был также затронут вопрос развития экономических и гуманитарных контактов Афганистана с международным сообществом. Москва назвала прошедший диалог конструктивным.

По информации ведомства, боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие власть на афганской территории, понадеялись на дальнейшее укрепление взаимодействия с Россией, Китаем и Пакистаном. Талибы указали на важную роль трех государств в обеспечении мира и безопасности в республике. Стороны договорились поддерживать связь в интересах будущего процветания Афганистана.

Ранее сообщалось, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла также встретились с переговорщиками из России, Китая и Пакистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, будущее страны и взаимодействие между государствами.