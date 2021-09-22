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Талибам пригрозили вооруженным противостоянием за невыполнение обещаний

Лидер хазарейцев Халили пригрозил талибам вооруженным противостоянием из-за тирании
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Фото: Reuters

В случае невыполнения обещаний, данных боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) после захвата власти в Афганистане, представители шиитского меньшинства вернутся к вооруженному противостоянию. Об этом заявил бывший вице-президент республики, лидер общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили, передает ТАСС.

Политик отметил, что новое афганское правительство, сформированное талибами, не является инклюзивным. По его словам, такое распределение сил неприемлемо для других этнических групп страны. «Нет сомнений, что такое положение дел станет невыносимым и для таджиков, и узбеков, и они вместе с хазарейцами вернутся на поле битвы», — пригрозил он.

При этом Халили выразил надежду, что давление мирового сообщества не позволит «Талибану» навязать свои порядки афганскому населению и развязать гражданскую войну. Он отметил, что боевики должны были извлечь уроки из своего правления в 1990-х и не допустить тирании.

Ранее Мохаммад Карим Халили заявил, что побег из страны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани сорвал все договоренности по национальному примирению с талибами. Он обвинил бывшего государственного лидера и его министров в создании условий для господства «Талибана» в стране. По словам политика, в период его нахождения на посту главы Высшего совета официальный Кабул и руководство «Талибана» договорились создать правительство, которое признавало бы права всех этнических групп.

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