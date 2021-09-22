Сбежавшего афганского президента обвинили с срыве перемирия с талибами

Побег из страны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани сорвал сделку по национальному примирению с талибами (движение «Талибан», запрещено в России). Об этом корреспонденту ТАСС рассказал бывший вице-президент Афганистана, лидер общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили, ранее возглавлявший Высший совет по национальному примирению (2017-2019).

По его словам, во время президентства Шани афганское правительство придерживалось мирной политики в отношении талибов. Халили отметил, что в период его нахождения на посту главы Высшего совета официальный Кабул и руководство «Талибана» договорились создать правительство, которое признавало бы права всех этнических групп и политических сил. Однако тайный побег Гани и его правительства сорвало все договоренности. Халили обвинил бывшего президента и его министров в создании условий для господства «Талибана» в стране.

Ранее стало известно, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обратились в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Они направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. На его должность был назначен Мохаммад Сохаил Шахин.