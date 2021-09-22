В России ответили на вопрос о снятии санкций Совбеза с талибов

Постпред России при ООН Небензя: вопрос снятия санкций с талибов сейчас не обсуждается

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о том, обсуждается ли в Совбезе вопрос снятия санкций СБ ООН с движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Он заявил в интервью РИА Новости, что эта тема не стоит на повестке.

«Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас», — сказал он, добавив, что этот вопрос рано или поздно все равно придется решать.

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Однако делать это нужно «не с наскока», подчеркнул Небензя. «Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации», — отметил постпред. По его словам, практически все члены СБ неоднократно в ходе выступлений говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.

«Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется», — добавил постпред.

22 сентября сообщалось, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что предыдущий постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не будет представлять страну в организации, и назначили нового представителя — Мохаммада Сухайля Шахина.

Ранее в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сделать ряд исключений из санкций против «Талибана», чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. По его словам, государства должны сделать исключения «из практических соображений».