В России ответили на вопрос о снятии санкций Совбеза с талибов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о том, обсуждается ли в Совбезе вопрос снятия санкций СБ ООН с движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Он заявил в интервью РИА Новости, что эта тема не стоит на повестке.
«Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас», — сказал он, добавив, что этот вопрос рано или поздно все равно придется решать.
Однако делать это нужно «не с наскока», подчеркнул Небензя. «Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации», — отметил постпред. По его словам, практически все члены СБ неоднократно в ходе выступлений говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.
«Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется», — добавил постпред.
22 сентября сообщалось, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что предыдущий постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не будет представлять страну в организации, и назначили нового представителя — Мохаммада Сухайля Шахина.
Ранее в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сделать ряд исключений из санкций против «Талибана», чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. По его словам, государства должны сделать исключения «из практических соображений».