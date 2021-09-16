В ООН оценили требование допускать в зал Генассамблеи только вакцинированных

Представитель генсека ООН Дюжаррик: у генсека нет полномочий пускать на заседания привитых

В Организации Объединенных Наций (ООН) оценили требование допускать в зал Генассамблеи только вакцинированных от коронавируса. Как заявил во время брифинга официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, у генсека нет таких полномочий. Его слова приводятся на официальном сайте организации.

Гутерриш не может заставить делегатов стран-членов организации предъявлять доказательства того, что они сделали прививку от коронавируса.

«Генеральный секретарь не имеет полномочий принуждать делегатов к чему-то», — сказал Дюжаррик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против допуска в зал Генассамблеи только вакцинированных. Дипломат направил письмо Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам, назвав предложение дискриминационной мерой для каждой из стран-членов.