Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против допуска в зал Генассамблеи только вакцинированных. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат направил письмо Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам. В послании указано, что это дискриминационная мера для каждой из стран-членов, а Россия выступает решительно против такого правила.

Небензя подчеркнул, что данное требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав всемирной организации. По его словам, это правило нарушает права людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям и тех, кто имеет антитела после перенесенной болезни.

Ранее стало известно, что в се больше американских компаний заставляют работников вакцинироваться, угрожая увольнением в случае отказа. Обязательной прививки против COVID-19 требуют даже в тех сферах, где персонал не взаимодействует с клиентами напрямую, таких как технологии и финансы.