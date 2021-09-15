В России оценили данные The Lancet об осложнениях после повторной вакцинации

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович прокомментировала данные, опубликованные в журнале The Lancet, о том, что повторная вакцинация в определенных случаях может привести к миокардиту или синдрому Гийена-Барре. В беседе с РБК специалист отметила, что на данный момент недостаточно информации, на основании которой можно уверенно связывать повторную вакцинацию с перечисленными заболеваниями.

Специалист считает, что данные, указанные в статье, не стоит воспринимать всерьез, так как еще не до конца понятно, как иммунная система действует при коронавирусе.

Такого же мнения придерживается и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он считает, что проблему нужно тщательно изучить. «Проводятся многочисленные исследования, на основании которых выводится временной промежуток, в который оптимально делать ревакцинацию. Преждевременно волноваться, бить в колокола не стоит — нужно изучать», — считает он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации. Ее авторами выступила группа ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По мнению специалистов, необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны. Кроме того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. При этом для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть полезна.