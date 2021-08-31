Российский дипломат заявил о попытке США переложить свой провал на талибов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции по Афганистану, заявил, что США и их союзники пытаются переложить ответственность за провал своего 20-летнего присутствия в стране на радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) и соседние страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя отметил, что Москве понятны причины, которое побудили авторов резолюции попытаться использовать авторитет Совбеза для ее принятия в таком виде и в столь сжатые сроки. Дипломат подчеркнул, что если бы у России было немного больше времени, то результаты голосования могли быть другими.

Ранее Небензя объяснил, почему Москва воздержалась при голосовании в Совбезе ООН по резолюции по Афганистану. По его словам, авторы документа проигнорировали «принципиальные озабоченности» России. Дипломат отметил, что, несмотря на то, что резолюция был принята на фоне чудовищного теракта, ее составители категорически отказались упоминать в пассаже о борьбе с терроризмом «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

30 августа Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, которая призывает движение «Талибан» обеспечить свободный и безопасный выезд для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.