В Верховной Раде объявили о провале кампании по вакцинации от коронавируса

Депутат Верховной Рады Совсун обвинила кабмин в провале кампании по вакцинации от COVID-19

К 15 сентября от коронавируса на Украине оказались полностью привиты лишь 11 процентов жителей, это свидетельствует о полном провале кампании по вакцинации. С таким объявлением выступила депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ирина Совсун, ее цитирует пресс-служба партии.

В сложившейся ситуации депутат обвинила кабмин республики и пропрезидентскую партию «Слуга народа». По словам политика, на страну стремительно надвигается новая волна пандемии COVID-19, в перспективе граждан ждет новый локдаун. Она указала, что на этом фоне правительство не выделило ни копейки на закупку кислородных станций для пациентов, но потратило 15 миллиардов гривен (40 миллиардов рублей) на обновление дорог.

Материалы по теме Радикальная зачистка. Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана? «Прекратите! Вы уже опозорились!» Российские боевики, оппозиция и коронавирус. Чем Лукашенко напугал народ и парламент перед выборами

«При этом субвенции на [избирательные] округа предусмотрены в 4 млрд гривен (10 миллиардов рублей), это фактически финансирование лояльности мажоритарщиков. Очевидно, в больницах придется дышать асфальтом», — сказала Совсун.

Она добавила, что руководство страны также фактически устранилось от помощи предпринимателям, так как не собирается закладывать средств в бюджет на поддержку малого бизнеса. «Обустраивать школы компьютерами для дистанционного обучения тоже», — отметила парламентарий.

Ранее социологи выяснили, что более половины жителей Украины не собираются прививаться от коронавируса даже с учетом надвигающегося локдауна. «Эти показатели — одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов», — заявили авторы исследования.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58 тысяч пациентов. Обе дозы вакцины получили 4,96 миллиона граждан, хотя бы одну дозу — 11 миллионов.