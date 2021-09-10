Зеленский сравнил коронавирус с iPhone

Зеленский считает, что новые вирусы будут появляться каждый год, как модели iPhone

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил появление новых вирусов в мире с выходом моделей iPhone, передает УНИАН.

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По словам Зеленского, «главный месседж» пандемии коронавируса состоит не в том, что нужно усиливать биологическую безопасность и развивать медицину.

«Все это важно, но любой врач вам скажет, что лечить надо не симптомы, а первопричину. И это современная политика мира — я считаю, что это и есть главная проблема, главная причина COVID-19», — заявил президент.

Новые вирусы и угрозы всегда будут появляться, «но мир продолжает состязания за вооружение и войну за рынки», развивает ядерное, химическое, биологическое и информационное оружие, отметил Зеленский.

«Но в таком случае новые вирусы будут появляться каждый год, уверен, как новый iPhone — COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А затем новые бренды, новые цифры, новые вакцины, которые, как зарядки для тех же айфонов, будут подходить только к отдельному вирусу», — добавил украинский лидер.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса на Украине были выявлены 2,3 миллиона зараженных. Умерли более 54 тысяч человек, выздоровели свыше 2,2 миллиона. За последние сутки наибольший прирост заболевших был зафиксирован в Киеве, Харьковской и Львовской областях.