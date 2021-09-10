Бывший СССР
 
Последние новости
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Песков назвал создание парламента России и Белоруссии эвентуальным вопросом
В горах Абхазии погиб российский турист
Жители аварийных домов переедут в новостройку в Дмитрове
В Кремле ответили на вопрос о создании единой валюты России и Белоруссии
Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией российского Крыма
В Кремле высказались об идее переименования Петербурга
Опубликованы фото с места подрыва российской колонны в Сирии
Глава МИД Украины заявил о важности «битвы за Крым»
Пластический хирург объяснил изменения во внешности Ким Чен Ына
Новости партнеров
Прослушать новость

Зеленский сравнил коронавирус с iPhone

Зеленский считает, что новые вирусы будут появляться каждый год, как модели iPhone
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил появление новых вирусов в мире с выходом моделей iPhone, передает УНИАН.

По словам Зеленского, «главный месседж» пандемии коронавируса состоит не в том, что нужно усиливать биологическую безопасность и развивать медицину.

«Все это важно, но любой врач вам скажет, что лечить надо не симптомы, а первопричину. И это современная политика мира — я считаю, что это и есть главная проблема, главная причина COVID-19», — заявил президент.

Новые вирусы и угрозы всегда будут появляться, «но мир продолжает состязания за вооружение и войну за рынки», развивает ядерное, химическое, биологическое и информационное оружие, отметил Зеленский.

«Но в таком случае новые вирусы будут появляться каждый год, уверен, как новый iPhone — COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А затем новые бренды, новые цифры, новые вакцины, которые, как зарядки для тех же айфонов, будут подходить только к отдельному вирусу», — добавил украинский лидер.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса на Украине были выявлены 2,3 миллиона зараженных. Умерли более 54 тысяч человек, выздоровели свыше 2,2 миллиона. За последние сутки наибольший прирост заболевших был зафиксирован в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Киева отчитались о вакцинации половины горожан от COVID-19
США передали Украине лекарства от коронавируса
Привитых от коронавируса «Спутником V» белорусов не пустили на Украину
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0224 июля

«Мусор с советским менталитетом»

В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
10:45 9 сентября

На Украине от COVID-19 скончалась новорожденная девочка

10:02 9 сентября

Раскрыто отношение партии Зеленского к возможной отставке спикера Верховной Рады

10:01 9 сентября

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Бывший СССР00:0521 июля

Год назад белорусы решили устроить революцию.

Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
09:23 9 сентября

На Украине захотели создать комиссию для расследования дела 33 бойцов ЧВК

08:32 9 сентября

Депутат Рады рассказал о потере «уникальной возможности» для Украины

07:19 9 сентября

Оценен рост влияния России в Средней Азии после успеха талибов

Бывший СССР00:0116 июля

Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Что творится в республиках и чем это грозит России?
06:07 9 сентября

Объяснена жесткая позиция Таджикистана по отношению к талибам

04:41 9 сентября

Украинские огородники обнаружили на своих участках свежие могилы

04:12 9 сентября

На Украине объяснили «стратегическую важность» встречи с Путиным для Зеленского

Россия
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Все материалы
Мир
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве начался митинг за выборы в Донбассе
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Потасовка депутатов Верховной Рады попала на видео
Украина сообщила о ранении шестерых своих военнослужащих в Донбассе
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Лукашенко прибыл с визитом в Москву
Все материалы
Экономика
Путин анонсировал объединение рынка газа России и Белоруссии
Талисманы на удачу.
Для гаджетов Huawei нарисовали обои на MatePad и украсили их образами из древнекитайских мифов
Индию покинул последний американский автопроизводитель
В минфине Германии провели обыск после финансового скандала
В Китае появятся фургоны без водителей
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Главные кинопремьеры осени:
«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
Денис Мацуев
Промо
Звездная карта.
Знаменитые дирижеры, солисты и оркестры со всего мира: как фестиваль InClassica отмечает 10-летие
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России предупредили иностранные IT-фирмы о последствиях вмешательства в выборы
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Журналист предрек партизанскую войну России с НАТО
Сообщение об опасности ревакцинации от COVID-19 оказалось недостоверным
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Популярному российскому блогеру пригрозили арестом за езду без прав
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Мощнейшая Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
Hyundai открыла огромный моторный завод в России
Топ-15 любимых кроссоверов и внедорожников россиян
Какие автомобили сегмента SUV покупали в России в августе
Катафалк Aurus «Лафет» сфотографировали около Кремля
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
«КамАЗ» рассказал, когда дебютирует серийный кроссовер «Кама-1»
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
В Дагестане пройдет фестиваль народного творчества «Каспий — берега дружбы»
В Башкирии запланировали реконструкцию театра кукол
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Южноуральским аграриям выделят полмиллиарда рублей
Все материалы