В России назвали бесполезным обсуждение возвращения Крыма Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал бесполезным обсуждение темы возвращения Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН, а решать проблему Донбасса нужно внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря в эфире телеканала «Россия 1» о темах, которые Украина собралась поднять во время ассамблеи, Небензя заявил, что «с Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно». По его словам, у киевской дипломатии сейчас нет других тем, кроме Крыма и Донбасса, к которым они «всячески пытаются привлечь внимание» и используют для этого трибуну Генассамблеи.

76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.