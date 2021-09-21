В России рассказали об опасности потакания территориальным амбициям Киева

Украине не удастся достичь декларируемых целей в рамках саммита «Крымская платформа». Такое мнение о роли саммита по «возращению» Крыма в состав Украины высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

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По его словам, саммит был создан Вашингтоном для видимости поддержки антироссийской политики действующих украинских властей, которые возвеличивают нацистов и постоянно провоцируют Москву на военное столкновение. Однако, сказал Патрушев, никакой практичной составляющей в данной инициативе быть не может.

«Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились», — уточнил Патрушев. Он указал на то, что потакание нереалистичным территориальным амбициям Киева несет потенциальную опасность для стабильного развития стран региона.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.

Мероприятие вызвало шквал критики среди российских политиков и общественных деятелей. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль назвал саммит антироссийской инициативой, направленной на подрыв территориальной целостности страны.