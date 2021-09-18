В Нидерландах второй министр за день уволился из-за Афганистана

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (Ank Bijleveld) объявила об уходе с поста. Об этом сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).
Поводом для ее отставки стал вынесенный ей парламентом страны вотум недоверия. По мнению парламентариев, правительство слишком медленно среагировало на обострение кризиса в Кабуле и не успело эвакуировать много афганцев, которым угрожала опасность.
Изначально Бейлевельд отказывалась уходить, заявив, что считает своей задачей обеспечивать безопасность «мужчин и женщин на передовой», а также остающихся в Афганистане переводчиков. «Но мое пребывание на посту министра является предметом обсуждения, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом», — заявила она впоследствии, отказавшись давать какие-либо комментарии для СМИ.
Премьер-министр Нидердандов Марк Рютте выразил сожаление отставкой Бейлевельд . «В Министерстве обороны она была как рыба в воде, ее любят военные», — сказал он, добавив, что у ушедшего министра накопился значительный опыт работы в сфере государственного управления.
17 сентября в отставку по той же причине подала министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag). Она признала, что правительство действовало на основе неправильных предположений и упустило ряд возможностей для эвакуации в условиях хаоса.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответственность за ситуацию в Афганистане в первую очередь несут США и страны международной коалиции. Дипломат призвала Запад и Соединенные Штаты взять на себя основную долю расходов за восстановление страны.