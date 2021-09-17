Глава МИД Нидерландов подала в отставку из-за кризиса в Афганистане

BBC News: министр иностранных дел Нидерландов подала в отставку из-за хаоса в Афганистане

Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag) подала в отставку из-за неудачного урегулирования кризиса в Афганистане. Об этом сообщает BBC News.

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По информации издания, голландские депутаты объявили дипломату вотум недоверия. Они заявили, что правительство слишком медленно среагировало на обострение ситуации в Кабуле и не успело эвакуировать много афганцев, которым угрожала опасность.

Кааг признала, что правительство действовало на основе неправильных предположений и упустило ряд возможностей для эвакуации в условиях хаоса. При этом глава голландского МИД подчеркнула, что захват власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) стал неожиданностью даже для них самих. Таким образом, она стала первым правительственным чиновником, оставившим свой пост из-за афганского кризиса.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответственность за ситуацию в Афганистане в первую очередь несут США и страны международной коалиции. Дипломат призвала Запад и Соединенные Штаты взять на себя основную долю расходов за восстановление страны.