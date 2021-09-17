Мир нашел способ спасти Афганистан

Страны мира стремятся спасти от голода миллионы афганцев и найти способ помочь спасти экономику страны. Однако правительства западных и других неравнодушных государств не хотят, чтобы их финансовая помощь попала в руки талибов (членов запрещенной в России организации «Талибан»). Этой цели спонсоры решили добиться, перечисляя средства частным организациям страны, без участия новых властей, пишет CNBC.

На данный момент 14 из 40 миллионам афганцев не хватает еды. ООН заявляет, что на поставки необходимого количества гуманитарной помощи в Афганистан им потребуется 200 миллионов долларов. Ранее в сентябре на конференции в Женеве члены ООН приняли решение выделить стране более миллиарда долларов. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш предупредил, что запасы продовольствия в Афганистане могут закончиться к концу сентября. Он также подчеркнул, что «предоставить гуманитарную помощь Афганистану без взаимодействия с властями де-факто невозможно». Тем временем, талибы уже создали специальный орган, который будет предоставлять международным коммерческим и гуманитарным организациям доступ в страну.

Однако мировое сообщество опасается, что новая власть частично или полностью присвоит полученные деньги. «"Талибан" контролирует таможню, они [талибы] контролируют налогообложение. Месяц назад они занимались вымогательством, я не думаю, что они собираются меняться», — сказал бывший финансовый атташе министерства финансов посольства США в Кабуле Алекс Зерден. Действительно, талибы до недавнего времени обеспечивали себя за счет торговли опиатами, вымогательства и незаконной добычи полезных ископаемых в Афганистане. Кроме того, «Талибан» теперь имеет доступ к государственным банкам страны, составляющим четверть от общего их числа.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

Но зарубежные спонсоры все же нашли способы предотвратить нецелевое использование средств новой властью. Один из них — доставка продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, а не денег. Этой возможностью воспользовались или обещали воспользоваться Катар, Китай, Иран и Пакистан.

Другой способ — размещать средства в частных банках Афганистана вместо государственных, и таким был путь ООН. США также продолжают оказывать помощь стране, минуя талибов. «Министерство финансов США выдало особые лицензии американским госучреждениям, подрядчикам и получателям грантов, которые позволят продолжить оказывать жизненно важную гуманитарную помощь народу Афганистана, несмотря на санкции против «Талибана». В соответствии с нашими санкциями эта помощь будет поступать не через правительство, а через независимые организации», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен. ООН также сообщила, что проводит регулярный «мониторинг по обеспечению подотчетности и повышения качества своих программ» и имеет сеть местных партнеров.

Афганская экономика и раньше очень зависела от иностранной помощи. До прихода к власти талибов 80 процентов бюджета пополнялось за счет средств США и других западных спонсоров, при этом половина страны жила за чертой бедности. Через месяц после госпереворота Афганистан оказался на грани катастрофы — миллионы людей начали голодать на фоне дефицита продуктов, нехватки долларов и ослабления импорта. Новое правительство, допуская гуманитарную помощь и иностранные вливания, демонстрирует враждебность по отношению к мировым финансовым организациям. Недавно талибы отключили от международного сервера госорган, изучавший отмывание денег и финансирование терроризма в Афганистане. Теперь другим странам недоступны данные о незаконной финансовой деятельности в стране.