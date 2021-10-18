Готовящиеся переговоры между Россией и «Талибаном» сочли «пустышкой»

Готовящаяся встреча между Россией и талибами («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) — не более чем имитация, считает эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, выбор фигуры второго вице-премьера Афганистана Абдул Салама Ханафи в качестве главы делегации для переговоров Москве, запланированных на 20 октября, говорит о том, что «Талибан» несерьезно относится в этой встрече. «В "Талибане" принимают реальные решения немногие люди, и Ханафи к ним не относится», — счел Серенко.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, эти переговоры пройдут с нулевым результатом. «Это пустышка. В общем-то, мероприятие вреда не принесет, но и пользы от него не будет. Наверное, будут прекрасные посиделки с хорошим банкетом. Будет непременно подписана какая-то декларация о том, где: надо что-то делать, призываем, выражаем озабоченность и тревогу, хотим надеяться. В этом стиле все будет происходить. Это пустая трата времени и посылаемая фигура на эти переговоры прекрасно это демонстрирует. Ни о чем они договариваться не собираются, никакие серьезные обещания давать тоже. Поэтому они отправляют на переговоры болванчика, который будет сидеть и надувать щеки», — резюмировал эксперт по Афганистану.

Серенко обратил внимание, что российское министерство иностранных дел никаким образом не высказывается по поводу переговоров. «Видимо, нашему МИД этого тоже достаточно. Галочка будет поставлена, но с точки зрения реального влияния России на ситуацию, это не будет иметь никакого значения», — заключил он.

Россия пока что официально не признала установленную талибами в Афганистане власть, а также не исключила «Талибан» из своего перечня террористических организаций. По словам президента Владимира Путина, с официальным признанием талибов торопиться не нужно. Тем не менее российские власти имеют контакты с талибами и ведут с ними переговоры — так, представителей организации пригласили в Москву 20 октября на встречу «московского формата» консультаций по Афганистану.