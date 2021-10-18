Главу делегации талибов в Москве назвали «персонажем, который ничего не решает»

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко назвал заместителя главы правительства Афганистана Абдула Салама Ханафи, который возглавит делегацию радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на встрече в Москве, самым слабым политиком Афганистана. Выбор его персоны для переговоров, запланированных на 20 октября, можно расценить как то, что власти не настроены на продуктивные переговоры и выработку серьезных договоренностей между странами, сказал Серенко в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, Ханафи — самая слабая фигура в руководстве талибского правительства. Его должность второго заместителя премьер-министра Мохаммада Хасана Ахунда на самом деле не играет никакой роли, подчеркнул эксперт по Афганистану.

«Он этнический узбек, соответственно не представляет какого-то влиятельного клана внутри руководства талибов. Так или иначе оно сформировано из представителей пуштунов, дуррани, гильзаев и клана Хаккани. Поэтому тот персонаж, который приедет в Москву, — это человек, который ничего не решает в системе управления Афганистаном», — заявил Серенко.

Он, пожалуй, самый слабый политик из всех, кого можно там назвать сегодня эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко о вице-премьере Афганистана Ханафи, который приедет на переговоры в Москву

Он добавил, что у талибов решения принимаются узким кругом людей. Так, эксперт перечислил три самые значимые фигуры в Афганистане. Первым в этом списке идет Сираджуддин Хаккани. «Фракция Хаккани — это самая сильная группа в "Талибане". Эта группа связана с афганской разведкой. Именно через сеть Хаккани проходили и проходят контакты с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация). Сеть Хаккани занималась всегда вербовкой и реализацией проектов, связанных с иностранными джихадистами в "Талибане"», — заметил Серенко.

Сираджуддин Хаккани занимает пост министра внутренних дел. Эта должность, по словам Серенко, считается в настоящее время в Афганистане одной из самых значимых.

«Это ключевой пост для всех силовых структур, потому что пост министра обороны в значительной степени носит декоративный характер, потому что армии как таковой не существует. Полиция — это та структура в Афганистане, которую еще более-менее можно назвать функционирующей и хоть как-то контролирующей афганское пространство. Нельзя говорить, что там в принципе есть хоть что-то контролирующее. Когда талибы говорят, что контролируют территорию, они врут. У них нет физической возможности для этого. Такие заявления — это не больше чем джахадистская пропаганда. А структура МВД, состоящая по факту из боевиков и находящаяся под Хаккани, единственная, которая накрывает весь Афганистан и контролирует территорию», — заявил Серенко.

Второй по влиятельности человек в Афганистане — первый заместитель премьер-министра Абдул-Гани Барадар, продолжил эксперт. «Он уже бывал в Москве. У него есть контакты, не скажу, что многочисленные, но все же с людьми из окружения [спецпредставителя президента России] Замира Кабулова, посла России в Афганистане. Нельзя сказать, что они друзья, но тем не менее это те контакты, которыми при случае можно козырнуть российским дипломатам», — высказался специалист.

Третьим по значимости Серенко назвал министра обороны Мохаммада Якуба Муджахида, известного как мулла Якуб. «Реальная его власть не в том, что он министр обороны, а в том, что у него под контролем достаточно большая группировка боевиков. Одна из главных его добродетелей в том, что он сын Мухаммеда Омара, основателя "Талибана"», — поделился Серенко.

Эксперт подчеркнул, что такого рода встречи, которая готовится между Россией и Афганистаном, означают какие-то договоренности. «А никто из влиятельных людей в Афганистане их давать не собирается, — заявил Серенко. — Тем более русским, на которых лежит клеймо войны 80-х годов. Этого никто не забыл. Поэтому ни мулла Якуб, ни Сираджуддин Хаккани не едут в Москву. Мулла Барадар уже ездил, но он ко всем ездил, он такой путешественник. Пока он ездил по столицам и заводил знакомства, мулла Якуб и Хаккани воевали, а не просиживали штаны на переговорах. Это все ему активно припоминается».

Резюмируя, Серенко отметил, что Абдул Салам Ханафи не входит в тот узкий круг лиц, которые что-то решают в Афганистане. «Это не более чем имитационная фигура, которая за все болеет душой, но ни за что не отвечает», — заключил он.

Ранее представитель движения «Талибан», замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид выразил надежду, что Россия окажет помощь в восстановлении Афганистана, пострадавшего во время военных действий в последние десятилетия.