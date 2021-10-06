Афганские мятежники предложили талибам поговорить в Таджикистане

Силы сопротивления Афганистана готовы встретиться с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) и обсудить возможное перемирие. По мнению мятежников, идеальной площадкой для встречи может стать Таджикистан. С таким предложением выступил председатель поддерживающей сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам, его слова приводит ТАСС.

«Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами», — добавил он. Объясняя, почему именно Душанбе должен предоставить площадку, где могли бы поговорить мятежники и новое правительство, Педрам заявил: таджикские власти могут сыграть решающую роль в достижении мира и стабильности в регионе, «если проявят инициативу».

Кроме того, афганское сопротивление ожидает, что Таджикистан окажет ему всяческую помощь. Мятежники поддерживают контакты и обсуждают этот же вопрос с США, Китаем, Россией, Ираном и Пакистаном. Педрам подчеркнул, что сопротивление нуждается в поддержке международного сообщества.

Партизанская война сил сопротивления Афганистана с «Талибаном» продолжается в долинах северной провинции Панджшер и соседней провинции Баглан. Еще в начале сентября талибы заявили, что окончательно подчинили мятежные провинции, однако подобные сообщения всегда опровергают представители сопротивления.