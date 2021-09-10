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Стало известно о массовых расправах «Талибана» над жителями Панджшера

Представители Фронта национального сопротивления Афганистана: талибы устраивают расправы
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Боевики движения «Талибан» (движение запрещено в РФ как террористическое) устраивают расправы над жителями Панджшера, речь идет об «убийствах и актах отмщения». Об этом пишет «Sputnik Афганистан» со ссылкой на Twitter-аккаунт представителей Фронта национального сопротивления Афганистана.

Утверждается, что талибы прогнали тысячи человек из своих домов. Кроме того, сопротивлению стало известно, что в Панджшер не поступают продукты питания и медикаменты.

В Twitter также опубликовали кадры, якобы сделанные на месте происшествия. На видео показана очередь из автомобилей, на которых, предположительно, жители региона покидают его. В той же записи мятежники раскритиковали международное сообщество за нежелание помочь мирным жителям Панджшера.

«Война не прекратится, а цепь сопротивления продолжится», — говорится в публикации Фронта национального сопротивления Афганистана.

6 сентября стало известно, что талибы взяли мятежную провинцию Панджшер и разгромили силы национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Однако позже повстанцы опровергли свой разгром и огласили начало партизанской войны против террористов.

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