Экс-президент Афганистана назвал условие для международного признания талибов

Чтобы получить международное признание, правительству талибов (движение «Талибан», запрещено в России) нужно заработать легитимность внутри Афганистана. Такие условия назвал экс-президент Афганистана Хамид Карзай в интервью «Голосу Америки» (русскоязычное издание, объявлено в России СМИ-иноагентом).

Для обретения поддержки со стороны афганского народа, по словам Карзая, талибы в числе прочего должны утвердить конституцию и собрать всеафганский совет старейшин (Лойя джирги).

Кроме того, бывший афганский лидер обратился к Пакистану с призывом перестать вмешиваться во внутренние дела Афганистана. «Мое послание Пакистану, нашей братской стране, заключается в том, что ей не следует пытаться представлять Афганистан», — заявил Карзай.

Он также выразил надежду, что соседние с Афганистаном государства помогут стране в борьбе с террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ). Карзай признал, что ИГ представляет «угрозу для Афганистана, для жизни и благополучия афганского народа».

Ранее президент России Владимир Путин, рассуждая об официальном признании талибов, заявил, что торопиться с этим нельзя. При этом он отметил необходимость коммуникации с новым правительством Афганистана. По словам российского лидера, вопрос исключения «Талибана» из списка террористических организаций будет обсуждаться в том числе с главами стран СНГ.