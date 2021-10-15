Названа прямая угроза России от талибского Афганистана

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко назвал Афганистан, руководимый боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), непосредственной угрозой национальной безопасности не только для Центральной Азии, но и для России. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Серенко заявил, что под руководством талибов ситуация в Афганистане не только не нормализовалась, но превратилась в откровенно угрожающую.

«Ситуация в Афганистане за последние два месяца ухудшилась с точки зрения безопасности регионов Центральной Азии. У нас там есть свои союзники — это Таджикистан и Казахстан. У нас там есть свои деловые партнеры — это Узбекистан, Киргизия и Туркмения в какой-то мере. Ну и, конечно, у нас там есть свои интересы, поскольку Центральная Азия имеет для России особое значение. Центральная Азия для России гораздо более важна чем сам Афганистан. Поэтому афганские угрозы для региона безусловно воспринимаются Россией как угрозы российским интересам», — высказался эксперт.

Серенко сообщил, что в стране продолжается подготовка смертников, не ведется борьба с существующими группировками террористов, а также сильно ухудшилась ситуация с наркотиками. «Естественно все это напрямую угрожает России. Не только Центральной Азии. Поэтому [президент России Владимир] Путин абсолютно прав, когда говорит, что ситуация в Афганистане ухудшилась. Приход к власти талибов не только не стабилизировал обстановку в стране, но сделал ее еще более опасной для наших интересов», — заявил специалист Центра изучения современного Афганистана.

Эксперт подчеркнул, что для стабилизации ситуации в регионе потребуется консолидация сил. «Обеспечить безопасность можно только общими усилиями стран региона. Поэтому, когда Путин говорит, что нужно координировать усилия со странами региона, он говорит не о союзнических обязательствах, а в первую очередь он говорит об интересах нашей страны», — резюмировал эксперт.

Ранее на Совете глав стран СНГ Владимир Путин ответил на вопрос об исключении движения «Талибан» из списка организаций, признанных террористическими в России. По мнению российского лидера, не нужно торопиться с официальным признанием талибов.