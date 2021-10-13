ЕС выделит Афганистану миллиард евро на борьбу с кризисом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что ЕС выделит Афганистану расширенный пакет поддержки на сумму около одного миллиарда евро, чтобы помочь стране побороться с нарастающим гуманитарным кризисом, сообщает Bloomberg.

Лейен написала в своем Twitter, что пакет поддержки предназначен для афганского народа. Она заявила, что афганцы не должны расплачиваться за действия талибов (организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России). «Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить крупный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане», — завила она.

Пакет включает 300 миллионов евро в виде гуманитарной помощи, в том числе на дополнительную поддержку программы вакцинации, предоставление убежищ и защиты прав человека. Не менее 250 миллионов евро пойдет на финансирование неотложных потребностей, таких как здравоохранение и повышение безопасности.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал страны разморозить активы и допустить поступление помощи в Афганистан, иначе возникнет опасность коллапса. По его словам, поддержать экономику можно без признания «Талибана». Лидеры G20, которые пытались преодолеть разногласия по поводу того, как лучше всего бороться с талибами, решили сосредоточить внимание на гуманитарной помощи, безопасном выезде из Афганистана и том, как предотвратить превращение страны в убежище для терроризма.

В октябре талибы договорились с США о получении гуманитарной помощи от страны, подчеркнув, что помощь, которую станет получать Афганистан, «не должна увязываться с политическими вопросами». Представители нового правительства Афганистана и США также решили предпринимать усилия для развития дипломатических отношений.