В Афганистане рассказали об охоте освобожденных убийц на женщин-судей

После того, как в августе движение «Талибан» (запрещено в России) захватило власть в Афганистане женщинам, работавшим в стране судьями, пришлось бежать и скрываться из-за страха возмездия, поскольку талибы освободили множество осужденных ими заключенных, многие из которых являются убийцами,сообщает BBC News.

Одна из них рассказала, что за свою карьеру осудила сотни мужчин за насилие в отношении женщин, включая изнасилования, убийства и пытки. Однако, через несколько дней после того, как талибы взяли под свой контроль ее город и тысячи осужденных преступников были освобождены из тюрем, она стала получать угрозы смертью. Она была вынуждена немедленно бежать со своей семьей из дома.

«Выезжая на машине из города, я была в парандже, чтобы меня никто не узнал. К счастью, мы проехали все контрольно-пропускные пункты "Талибана"», — рассказала женщина. Вскоре после того, как они уехали, соседи написали ей, что несколько охотившихся за ней талибов пришли в ее старый дом. По их описанию она сразу поняла, кто ее ищет.

Другая афганка рассказала, что осужденный ею преступник, убивший свою жену, угрожал сделать с ней тоже самое после своего выхода из тюрьмы. На тот момент она не восприняла его угрозы всерьез, но после прихода «Талибана» к власти ей стали поступать от него звонки с угрозами.

На данный момент скрываться вынуждены более 220 судей, которые были первопроходцами в защите прав женщин в Афганистане. Им приходится менять номера телефонов, жить в подполье и переезжать каждые несколько дней. Кроме того, они заявили, что их бывшие дома посещали талибы. Их соседи и друзья рассказали, что их допрашивали о местонахождении бывших владельцев.

Ранее исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим аль-Фалахи заявил, что Афганистан оказался на грани финансового коллапса и банковская система столкнулась в «экзистенциальным кризисом» из-за паники клиентов.