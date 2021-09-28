Афганистану предсказали финансовый коллапс

Афганистан оказался на грани финансового коллапса, пишет BBC News. Исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим аль-Фалахи заявил, что банковская система столкнулась в «экзистенциальным кризисом» из-за паники клиентов.

По словам главы крупнейшей кредитной организации Афганистана, в настоящее время происходит массовый вывод средств, а большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг. При этом экономика страны уже находилась на грани системного кризиса еще до того, как в августе движение «Талибан» (запрещено в России) взяло регион под контроль.

Экономика Афганистана сильно зависит от иностранной помощи, по данным Всемирного банка, около 40 процентов его ВВП приходится на международные ресурсы. Также после смены власти западные страны заморозили международные фонды, в том числе финансовые активы, к которым Афганистан мог получить доступ через Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

При этом в стране отмечается рост инфляции и резкое падение местной валюты (афгани). Многие жители Афганистана потеряли работу и испытывают нехватку наличных денег. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что только пять процентов семей в стране имеют достаточно еды на каждый день. По ее данным, половина опрошенных заявили, что у них заканчивалась еда хотя бы один раз за последние две недели.

В этой связи доступ к международным фондам и иностранной помощи является ключом к выживанию Афганистана. При этом США заявили, что они готовы рассмотреть возможность сотрудничества с «Талибаном», но это будет зависеть от некоторых предварительных условий, включая отношение текущего режима к женщинам и меньшинствам.

По словам главы банка, такие обстоятельства побуждают «Талибан» искать другие источники финансовой поддержки. «Они с нетерпением ждут Китай и Россию, а также некоторые другие страны», — сказал Аль Фалахи. Китай уже заявлял о своем желании помочь экономике Афганистана. Он пообещал оказать помощь в размере 200 миллионов юаней (31 миллион долларов), включая поставки продуктов питания и вакцины от коронавируса.

Ранее из-за продолжительного военного конфликта на территории Афганистана Кабул столкнулся с нехваткой питьевой воды.