Афганистан оказался на грани голода

The Guardian: миллионы человек в Афганистане могут столкнуться с голодом из-за засухи

Миллионы афганцев могут столкнуться с голодом и оказаться без средств к существованию из-за засухи, пишет The Guardian.

Засуха настигла 7,3 миллиона человек в 34 провинциях Афганистана. По словам главы управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Рейна Паулсена (Rein Paulsen), если ситуация не изменится, люди окажутся на грани недоедания.

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Фермерам из города Кандагар, где земли всегда были крайне плодородными, не хватает воды для ведения работ. «Война прекратилась, мир вернулся. Но нас настигло другое бедствие: засуха», –– говорит один из фермеров. Он не уверен в том, что будущие поколения смогут продолжать заниматься сельским хозяйством.

Последние два года в Кандагаре шли очень слабые дожди. Люди вынуждены доставать воду глубоко из-под земли при помощи насосов на дизельном топливе, платя за него примерно 2500 афгани (28,8 доллара) в сутки. Раньше они получали ее бесплатно из реки. По словам фермеров, сельское хозяйство перестало приносить заработок и превратилось в способ выжить.

В связи с этим они просят помощи у международных организаций, а также у нового правительства Афганистана. «Настоящая проблема для нас сейчас –– это засуха, а не война. В нашей стране нам нужны еда, вода, плотины и инфраструктура. Мир должен инвестировать в нас и спасать нас», –– заявил один из жителей Кандагара.

Также в Афганистане возникла проблема с продовольствием после прихода к власти «Талибана» (запрещен в России). Многие жители остались без работы, а цены на продукты растут с каждым днем. Стоимость некоторых товаров взлетела на 30 процентов. По словам руководителя продовольственной программы в Кабуле, уже 14 миллионов жителей столкнулись с острым голодом, и стране необходима гуманитарная помощь. По мнению экспертов, экономику Афганистана, зависимую от иностранной поддержки, ждет крах: талибам неоткуда брать деньги, а большинство мировых лидеров не хочет поддерживать новый режим.

