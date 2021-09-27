В «Талибане» прокомментировали запрет на бритье бород

Движение «Талибан» (запрещено в России), контролирующее территорию Афганистана, прокомментировало запрет на бритье бород. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана.

В ведомстве отметили, что запреты на бритье бород и на использование смартфонов женщинами, которые были введены в некоторых провинциях Афганистана, не являются официальной позицией «Талибана».

«Все то, что появляется в соцсетях, не исходит от министерства», — заявил член комиссии по культуре минкультуры и информации Афганистана Инаамулла Самангани.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» запретило стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге страны. Об этом стало известно после встречи представителей министерства исламской ориентации с руководителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах. Помимо рекомендации не делать укладку волос и не брить бороды, они попросили не включать в парикмахерских музыку.

