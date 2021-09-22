Талибы запретили транслировать игру в крикет из-за женщин на стадионе

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретил транслировать в Афганистане матчи Индийской премьер-лиги (IPL) по крикету из-за присутствия на стадионах женщин. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на бывшего медиа-менеджера Совета по крикету Афганистана (ACB) Ибрагима Моманда.

Национальное афганское телевидение отказалось от трансляции IPL в обычном режиме, так как талибы считают, что матч полон «антиисламского содержания». «Национальное телевидение Афганистана не будет транслировать @IPL в обычном режиме из-за антиисламского содержания, танцев девушек и присутствия [на стадионе] женщин с непокрытой головой», — заявил Моманд, ссылаясь на решение Исламского Эмирата Афганистан.

Ранее боевики «Талибана» приказали женщинам, занятых на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. «Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу», — сказал исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани. Речь идет о работающих, например, в женских городских туалетах.