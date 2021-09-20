Талибы приказали быть дома занятым на «мужских» работах женщинам

Талибы (движение «Талибан» террористическая организация запрещена в России) в приказали женщинам, занятых на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. Об этом заявил и.о. мэра города Молави Хамдулла Номани, передает РИА Новости.

«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу», — сказал он, подчеркнув, что эти женщины ходят на работу каждый день. Речь идет о работающих, например, в женских городских туалетах.

Глава города добавил, что в районах и в центральном офисе есть женщины-служащие, поскольку их нельзя заменить мужчинами. Однако в тех случаях, когда женщин могут заменить мужчины, они должна оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. При этом зарплата им будет выплачиваться.

Ранее талибы разрешили женщинам учиться в университетах, но обязали их носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».